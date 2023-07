Avec The Rose, le Montreux Jazz tient son premier show de K-pop

The Rose cumule des centaines de millions d’écoutes rien que sur Spotify.

La K-pop a conquis le monde depuis le début des années 2010, portée notamment par le succès planétaire de groupes tels que BTS ou Blackpink. «C’est drôle que tu parles de Blackpink. On avait justement fait une offre pour l’inviter en 2019. C’était le premier groupe de K-pop que l’on a tenté d’avoir. Mais, déjà à l’époque, c’était hors de portée financièrement parlant», se souvient Rémi Brugmann, coprogrammateur du Lab, où se produira The Rose le jeudi 6 juillet 2023. «Ce qui est intéressant avec ce groupe, à l’inverse d’autres qui font tout en play-back, c’est qu’il a un côté organique et live. C’est presque de la K-pop rock», estime aussi le responsable.