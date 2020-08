Diablerets (VD)

Enfin un festival qui aura bel et bien lieu «en vrai»

Dès samedi, le FIFAD proposera une riche sélection de films sur la nature et la montagne, en misant sur l’envie du public de se retrouver.

«Ce sera aussi convivial que possible et aussi sûr que nécessaire!» résume en rigolant Benoît Aymon. À quelques jours du lancement de la 51e édition du Festival du film alpin des Diablerets, le directeur artistique admet se lancer «avec une épée de Damoclès sur la tête».

FIFDH et Rencontres 7e Art annulés, éditions en ligne pour le FIFF et le NIFFF: le FIFAD est le premier à avoir lieu physiquement depuis la pandémie. Avec les mesures d’usage: un certain nombre de sièges vides, traçage des spectateurs, horaires espacés pour éviter les regroupements, désinfectants, plexiglas… «Le Covid est devenu un budget, atteste Benoît Aymon. Nous avons deux personnes dans le comité qui ne se consacrent qu’à ça.» Tout en étant conscient que la fréquentation n’égalera pas celle, record, de l’an passé (13’500 spectateurs), le festival mise sur le besoin des gens de se retrouver.

Côté programmation, «on sent que le réchauffement climatique préoccupe cette jeune génération. Avant, les riders s’élançaient sur des pentes puis prenaient l’hélicoptère sans se poser de questions. Tout ça a changé.» Parmi les incontournables, le directeur artistique cite «Les ailes de Patagonie», «Out of the Blue», «The Last Mountain» ou encore «Du poule Nord au poule Sud», un drôle de film dans lequel un jeune Breton part en tour du monde à la voile, accompagné… d’une poule!