Irak : Enfin un nouveau gouvernement, mais la sortie de crise est encore loin

Le gouvernement de Mohamed Chia al-Soudani, porté par les factions pro-iraniennes, a été adoubé jeudi par le Parlement irakien après un an de violentes épreuves de force. La tâche pour relever le pays en crise et le réconcilier avec lui-même s’annonce titanesque. M. Soudani promet de lutter contre la corruption et d’améliorer les services de base. Mais dans un Irak ultra-polarisé où les fruits de la mirobolante manne pétrolière ne bénéficient guère aux infrastructures et aux services publics, les analystes ne prédisent pas de sortie de crise avant longtemps.

Tout change, rien ne change?

Mohamed Chia al-Soudani, ses 21 ministres et son programme ont obtenu la confiance des députés jeudi au cours d’un vote survenu un peu plus d’un an après les législatives d’octobre 2021. L’Assemblée est acquise aux forces chiites réputées proches de l’Iran rassemblées au sein du Cadre de coordination, ennemi juré de Moqtada Sadr, influent clerc chiite qui a refusé de participer au gouvernement. En vertu d’un système de partage des pouvoirs sur la base des appartenances confessionnelles et ethniques, 12 ministres sont chiites et issus du Cadre de coordination, six sont sunnites, deux sont kurdes et une est chrétienne.