Tennis : Enfin une victoire pour Daniil Medvedev

Le No 2 mondial a décroché lundi sa première victoire à Roland-Garros en cinq participations. Le Russe a battu Alexander Bublik (ATP 37). Swiatek et Sinner également qualifiés pour le 2e tour.

À 25 ans, il a atteint les sommets de la hiérarchie du tennis grâce à ses performances sur dur et notamment sa finale historique à l’US Open 2019 où il avait poussé Rafael Nadal au cinquième set après avoir perdu les deux premières manches. Plus récemment, il a remporté en 2020 le Masters de fin d’année.

Iga Swiatek plus forte que la pression

Les choses se sont compliquées dans la seconde manche, qui a duré une heure: Iga Swiatek a d’abord creusé l’écart 3-1 mais Juvan, qui a dû patienter plus d’une demi-heure pour inscrire son premier jeu et trois quarts d’heure pour obtenir sa première balle de break, est revenue à hauteur et a même eu deux occasions de breaker à 5 partout. Mais la Polonaise a tenu bon et c’est elle qui a conclu la partie au jeu suivant, à sa quatrième balle de match.