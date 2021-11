Genève/Lausanne – Engager des DJ à l’heure de #MeToo, casse-tête des clubs

Patron et cofondateur de Weetamix, Dimitri Stransky dit comprendre le débat de société mais regrette le puritanisme actuel. Et rappelle le principe de la présomption d’innocence. «S’il y a des accusations, il doit y avoir dépôt de plainte et jugement. Et si l’individu est reconnu coupable, il doit en effet être mis au ban de la société» estime-t-il, avant de souligner que des comportements litigieux en boîte ne sont pas le seul fait des hommes hétéros. «Pour moi, chaque soirée est une sorte de grand anniversaire ou chacun doit se sentir à l’aise et en sécurité.»