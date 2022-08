Sion : Engins pyrotechniques et départs de feu: deux jeunes interpellés

Frais d’intervention des pompiers



Les pompiers du Centre de Secours et d’Incendie (CSI) de Sion se sont rendus sur les lieux et ont rapidement maîtrisé les sinistres. Selon les premiers éléments de l’enquête, un Valaisan de 22 ans domicilié dans la région, détenait sur lui plusieurs engins pyrotechniques dont certains interdits en Suisse. Un autre jeune de 21 ans sera, lui, dénoncé pour des incendies par négligence et pour n’avoir pas respecté l’interdiction générale de faire du feu. S’il est déclaré coupable par la justice, il devra payer les frais d’intervention des pompiers.