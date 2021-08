Berne : Engouement des jeunes pour les jardins familiaux

Les listes d’attente pour cultiver un lopin de terre explosent. Mais pas que pour y faire pousser des carottes… du chanvre aussi!

Les plantages sont de plus en plus prisés. Grâce à la pandémie. DR

L’intérêt pour les jardins familiaux en ville est croissant et la pandémie a boosté cette croissance. «Avant le coronavirus, la liste d’attente comptait une centaine d’inscriptions», explique Hans Jörg Grädel, responsable de la division des cimetières et des jardins urbains de la ville de Berne . «Aujourd’hui il y en a près de cinq cent» constate-t-il dans la «Berner Zeitung». Il ajoute que maintenant que la situation sanitaire se détend, le nombre de demandes est en baisse et il pense que ceux qui se sont inscrits vont peut-être renoncer.

Un autre constat est le changement des générations. De nombreux locataires sont à la retraite et petit à petit ils abandonnent leur parcelle. «En même temps, nous avons de plus en plus de très jeunes titulaires de baux» commente Giovanna Alonge qui s’occupe des locataires auprès de Stadtgrün, le service de l’entretien des espaces verts bernois. Ces jeunes sous-estiment souvent le travail que représente l’entretien d’un lopin de terre. Résultat: «La durée moyenne de location a diminué. Les jeunes restent en moyenne un an.»

Planter du chanvre reste interdit

Ce va-et-vient augmente le travail administratif et l’abaissement de l’âge moyen des jardiniers amateurs entraîne de plus nombreuses interventions sur place. Une des raisons: le chanvre. «Certains veulent planter du cannabis» indique Giovanna Alonge. Mais comme la distinction entre plantes illégales et autorisées (CBD) est trop difficile, les inspecteurs municipaux ont dû prononcer une interdiction générale.

Un autre phénomène est celui des personnes qui viennent au jardin pour prendre le soleil dans une chaise longue, sans se préoccuper de faire pousser quoique ce soit. Les règles actuelles sont pourtant claires. Au moins un tiers de la surface mise à disposition doit être cultivé. Autre constat: «durant la pandémie, les vols sont partis à la hausse. Des récoltes entières de baies sont par exemple subtilisées» confie Giovanna Alonge.