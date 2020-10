Ariana Grande : Énigmatiques comptes à rebours pour pour la sortie de son album

Depuis quelques jours, Ariana Grande ne cesse de titiller ses fans autour de l’arrivée de son sixième disque. Elle vient de poster deux comptes à rebours.

La chanteuse américaine maîtrise l’art du teasing. Le 15 octobre 2020, elle avait rendu fous ses fans en postant ce simple message sur Twitter et Instagram: «J’ai hâte de vous livrer mon album ce mois-ci.» Trois jours plus tard, Ariana Grande, 27 ans, a posté une vidéo d’elle qui tape au ralenti sur un clavier le mot «Positions» . Sa communauté y voit le nom de son tant attendu sixième album qui succèdera à «Thank U, Next» (2019), galette qui avait connu un succès planétaire.

Et ce n’est pas tout: son site officiel vient d’être mis à jour. Sur Arianagrande.com, on découvre deux étranges comptes à rebours juste au-dessous du nom «Positions». Le premier se termine le 23 octobre 2020 et le second le 30 octobre 2020. Bien évidemment, les fans de la star y voient la sortie d’un single suivie, une semaine plus tard, de celle de l’album. Il faudra donc encore attendre quelques jours pour en avoir le coeur net, Ariana Grande n’ayant livré aucun autre indice pour le moment.