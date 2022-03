Enisa est favorite à l'American Song Contest

American Song Contest : Enisa se frottera à des inconnus

La chanteuse part avec une longueur d’avance sur de nombreux participants à l’American Song Contest.

L’American Song Contest, version américaine de l’Eurovision, a dévoilé ses 56 candidats. C’est peu dire que tous les participants ne sont pas égaux en termes de notoriété. Loin de là. Enisa, qui défendra les couleurs de New York, est une chanteuse pop-soul et mannequin de 26 ans qui compte des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Ses clips «Get That Money» et «One Thing», postés il y a moins d’un mois, ont chacun déjà dépassé les 500’000 vues sur YouTube. À l’autre extrême, les artistes Nëither, en lice pour Washington DC, et l’Hawaïen Bronson Varde, qui n’a publié qu’un seul single, «Far Away», ne sont suivis que par quelques dizaines de fans sur Spotify.