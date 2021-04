Sortie cinéma - Enivrant, dansant, troublant: «Drunk» célèbre l’ivresse

■ L’expérience En étant alcoolisé en permanence, on décuplerait ses capacités relationnelles et professionnelles, devenant plus détendu, réceptif et créatif, prétend le psychiatre. Ne buvant d’abord que pendant leurs heures de travail, les quatre amis reprennent goût à la vie, avant que la situation leur échappe.

■ On en pense… Joie, humour et effet euphorisant font de «Drunk» un film bourré de vie (notamment avec ce moment de grâce durant lequel Mads Mikkelsen, en très grande forme, se déhanche sur «What A Life» de Scarlet Pleasure). Avec virtuosité, le réalisateur danois use du politiquement incorrect, de scènes affligeantes et d’un savoureux mélange entre comédie et tragédie pour louer ET condamner les vertus de la consommation. Mais si l’abus d’alcool nuit à la santé, le troublant et décapant «Drunk» est à consommer sans modération.