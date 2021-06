France : EnjoyPhoenix assume ses complexes

La youtubeuse a exhibé ses vergetures sur Instagram. Elle veut ainsi aider ses fans à s’accepter tels qu’ils sont.

Suivie par plus de 5 millions d’abonnés sur Instagram , EnjoyPhoenix peut être fière de son succès. D’autant plus que la youtubeuse utilise sa notoriété à bon escient. Consciente d’être une jeune femme comme les autres, avec ses insécurités et ses complexes, Marie Lopez (son vrai nom) veut faire passer un message de tolérance. En vacances à Ibiza, en Espagne, la Française de 26 ans a publié des clichés de ses fesses pleines de vergetures, mardi 29 juin 2021. «Quitte à poster une photo de mon cul sur Insta, autant que ce soit pour la bonne cause», a-t-elle écrit en légende.

L’influenceuse s’est ensuite expliquée plus longuement sur ces images qui ne l’avantagent pas. «L’été est là et je sais que beaucoup d’entre vous vont encore se sentir mal en se mettant en maillot, sachez que je vous comprends. Quand j’avais 11 ans, ma peau a éclaté: j’ai grandi très vite. J’avais déjà le corps que j’ai aujourd’hui vers l’âge de 13 ans, donc autant vous dire que niveau hormones, c’était pas la folie. J’ai dû apprendre très vite à expliquer aux autres filles de ma classe que les traces violettes, ce n’étaient pas des griffures, mais bien des vergetures. La vie m’a aussi fait prendre et perdre du poids, parfois beaucoup, et ça non plus ça n’a pas aidé.»