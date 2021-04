France : EnjoyPhoenix confie avoir été abusée

Après avoir consulté sa psy, la youtubeuse a ouvert les yeux sur un épisode dramatique survenu durant sa jeunesse.

EnjoyPhoenix a toujours été très sincère avec ses fans. N’hésitant pas à leur parler de dépression, de boulimie, de problèmes hormonaux ou de harcèlement scolaire, l’influenceuse s’est livrée encore un peu plus sur sa chaîne YouTube . Dans une longue vidéo intitulée «Mon problème avec le mariage et les enfants», publiée le mardi 20 avril 2021, la Française de 26 ans a révélé un épisode particulièrement sombre, survenu durant sa jeunesse.

«Je ne l’ai découvert que très récemment parce que je ne voulais pas mettre de mots dessus, car pour moi, à ce moment-là, ça ne l’était pas. J’ai été abusée. Comme beaucoup. On a l’impression que ce n’est pas de l’abus sexuel, mais en fait ça en est», s’est-elle souvenue. Marie Lopez n’avait jamais parlé de ce drame parce qu’elle a été atteinte d’amnésie traumatique. C’est en conversant avec sa psy qu’elle a réalisé ce qui lui était réellement arrivé. «Elle m’a ouvert les yeux en me disant que c’était clairement de l’abus sexuel et que si je n’avais pas voulu le voir c’est parce que mon cerveau avait tenté de me protéger», a précisé la blogueuse.