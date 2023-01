Belgique : EnjoyPhoenix dévoile son impressionnante demeure

Après avoir vécu dans une maison qu’elle pensait hantée, EnjoyPhoenix est aux anges maintenant qu’elle a trouvé sa nouvelle demeure dans laquelle elle va emménager avec son copain le DJ belge Henri PFR. Impatiente de la faire découvrir à ses fans, la youtubeuse a posté une vidéo sur sa chaîne où elle fait la visite guidée de cette ancienne maison de maître, construite en 1913, à Bruxelles. Actuellement en travaux, celle-ci est divisée en trois parties: l’une d’elles comprend les pièces «privées», une autre sera dédiée à leurs bureaux respectifs et les combles seront aussi habitables pour leurs invités. On y trouve même un ascenseur. «On ne sait pas encore si on va le garder ou si on va mettre une cage d’escalier à la place. En attendant, ce qui est pas mal c’est qu’il permet de faire passer les gens directement de l’entrée au bureau d’Henri qui est tout en haut, sans jamais croiser les autres personnes dans la maison. Et Henri reçoit beaucoup de monde», explique l’influenceuse qui trouve malgré tout cet ascenseur «glauque» avec sa moquette bleue sur les murs.