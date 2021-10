EnjoyPhoenix est en rechute depuis deux mois

Belgique : EnjoyPhoenix: «Je suis en rechute depuis deux mois»

L’influenceuse n’en a toujours pas fini avec ses troubles du comportement alimentaire. Elle est néanmoins sûre de s’en sortir.

Lors d’une session questions-réponses sur Instagram, lundi 18 octobre 2021, un fan de la youtubeuse lui a demandé où elle en était au niveau de ses TCA (ndlr: troubles du comportement alimentaire). «J’essaie d’éviter cette question depuis quelques temps parce que pour être honnête, je suis en rechute depuis deux mois environ…», a répondu la Lyonnaise de 26 ans. N’ayant pas pu se débarrasser de ses vieux démons, Marie Lopez, de son vrai nom, n’a pas caché son désarroi. «Je pensais que c’était loin derrière moi, mais malheureusement beaucoup d’événements déclenchent chez moi des mécanismes de défense, dont font partie les TCA… Tout ça pour dire que cette merde n’a pas décidé de me lâcher et j’ai beau lutter parfois ça revient en pleine gueule sans que je m’en aperçoive et c’est déjà trop tard», a-t-elle déploré. Malgré tout, la jeune femme ne veut pas baisser les bras. «Je fais tout ce que je peux pour m’en sortir une nouvelle fois et je sais que je vais y arriver», a-t-elle assuré.