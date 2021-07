Société - EnjoyPhoenix: une photo de ses fesses pour la bonne cause

En vacances sur l’île espagnole d’Ibiza avec son compagnon, le DJ belge Henri PFR, la youtubeuse, âgée de 26 ans, se dévoile. Le but? Décomplexer les femmes. Les vergetures sont des stries ressemblant à de petites cicatrices de la peau et résultant d’un déchirement du derme profond (situé entre l’épiderme et l’hypoderme). Elles apparaissent le plus souvent sur les fesses, les cuisses et le ventre et ont de multiples causes mais sont principalement liées à des variations de poids, de taille, à la grossesse ou à une instabilité hormonale lors de la puberté. Malgré le fait qu’elles touchent une grande partie de la population (environ 80% des femmes), les vergetures continuent d’être jugées inesthétiques selon les standards de beauté actuels et de complexer des millions de femmes.