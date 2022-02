Témoignage : EnjoyPhoenix vit dans une maison hantée

La youtubeuse française est certaine qu’une entité se manifeste dans son grenier.

Un jour, la blogueuse, qui n’avait parlé de cela qu’à son compagnon, a invité un ami à venir dormir chez eux. «Il a dormi dans mon bureau. Le lendemain matin, il m’a dit qu’il avait passé une nuit de merde car il avait eu l’impression qu’on l’avait regardé toute la nuit», a-t-elle raconté. Marie lui a alors répondu qu’elle n’en était pas étonnée. «Je vis avec cette présence, je n’arrive pas à la faire partir. J’ai la sensation que c’est une grand-mère qui est là.» Et la youtubeuse suivie par plus de 3,6 millions d’abonnés d’ajouter: «Je sais que je ne suis pas folle. Je sens cette entité. Parfois elle me dérange et à d’autres moments non. Je ne peux pas dormir dans mon bureau. Je ne me sens pas bien, j’ai des bouffées de chaleur, mais je peux y travailler.»