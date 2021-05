États-Unis : Enlevé dans son lit, un enfant de 4 ans retrouvé poignardé en pleine rue

Un individu de 18 ans s’est introduit dans une maison où dormaient des jumeaux de 4 ans, samedi à Dallas. Il a enlevé l’un d’entre eux, l’a tué, puis est revenu observer son frère encore assoupi.

Le corps du petit Cash a été retrouvé moins de deux heures plus tard en pleine rue. «J’ai cru que c’était un chien qui était allongé. (…) J’ai appelé ma maman et j’ai dit «Maman, je vois une main, je vois un corps. Je crois que je vois un corps. Maman, c’est un enfant, c’est un enfant!» et je me suis mise à hurler», témoigne Antwainese Square, la personne qui a découvert le cadavre. Selon un rapport d’autopsie publié mardi, l’enfant est mort après avoir été poignardé à plusieurs reprises, rapporte le «Daily Mail».