Irak : Enlevé depuis deux semaines, un policier a été décapité par l’EI

Le colonel Yasser al-Jourani a été exécuté par les djihadistes dans l’est du pays. Il avait été enlevé à la mi-décembre alors qu’il s’y trouvait avec deux amis pour chasser.

Sur Twitter, le porte-parole du commandant en chef de l’armée a présenté ses condoléances pour l’assassinat du colonel. «Nous poursuivrons les terroristes pour rendre justice et venger nos martyrs», a-t-il écrit.

Le premier compagnon de chasse du colonel a quant à lui été retrouvé tué par balle et le second grièvement blessé après avoir été torturé. Il a ensuite succombé à ses blessures.

Des milliers de combattants de l’EI

Après avoir occupé de 2014 à 2017 de vastes territoires en Syrie et en Irak, l’EI a enchaîné les revers.

Aujourd’hui, l’organisation «maintient une présence largement clandestine en Irak et en Syrie et mène une insurrection soutenue de part et d’autre de la frontière entre les deux pays», selon un rapport onusien publié en 2021. Dans ces deux pays, l’organisation jihadiste conserverait «en tout 10’000 combattants actifs».