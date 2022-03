Rapt – Enlevée il y a 11 ans dans le Var, Camille a été retrouvée dans le canton de Vaud

L’affaire de la «petite Camille» était restée en plan depuis onze ans, non pas que les recherches s’étaient arrêtées. C’est surtout l’espoir de retrouver la fillette, enlevée par sa mère à Carqueiranne, près de Toulon (F), qui s’amenuisait après toutes ces années. Ses parents étaient séparés depuis 2011. Visiblement le conflit parental était aigu, en particulier s’agissant de la garde alternée de l’enfant. Le rebondissement qui vient de survenir début mars est un miracle. Lors d’un simple contrôle routier, la fillette, âgée aujourd’hui de 16 ans, a été localisée avec sa maman dans le canton de Vaud, près de Lausanne.

Incarcérée à Lonay

La mère a été placée en détention provisoire à la prison de la Tuilière à Lonay près de Morges, selon nos confrères de Var Matin qui révèlent cette issue heureuse. L’ingénieure militaire – qui avait tenté en vain d’obtenir la garde exclusive de leur fille – faisait l’objet d’une fiche de recherche diffusée par Interpol. Une procédure d’extradition est en cours. Née le 28 octobre 2005, Camille, 16 ans, a été confiée aux bons soins de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) du canton de Vaud. Une avocate lausannoise a été désignée en la personne de Me Aude Parein-Reymond afin de représenter les intérêts de l’adolescente. Une audience de la Justice de paix vaudoise serait déjà agendée cette semaine. Me Olivier Ferri, avocat du père, devrait faire le déplacement.