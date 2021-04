France : Enlèvement de Mia: la Malaisie prête à coopérer

La Malaisie est prête à coopérer avec la France dans l’enquête sur Rémy Daillet, Français résident en Malaisie soupçonné d’avoir contribué à l’enlèvement de la jeune Mia.

«Si les autorités françaises peuvent fournir tous les documents nécessaires et les preuves, la police malaisienne prendra les mesures nécessaires», tout en «agissant avec prudence et se conformant strictement à la loi», a poursuivi cette source. Selon le procureur de Nancy François Pérain, l’homme aurait joué un rôle important dans l’organisation de l’enlèvement de l’enfant et son hébergement en Suisse.