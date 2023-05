Mexique: Enlèvement de migrants qui circulaient en autocar

Neuf migrants appartenant à un groupe enlevé mardi alors qu’il circulait en autocar dans le Nord-Est du Mexique «ont été retrouvés errants» dans une partie rurale de la route reliant les localités de Matehuala, dans l’État de San Luis Potosi, et Saltillo, dans le Coahuila, a annoncé mardi, le ministère de la Sécurité de l’État de Nuevo Leon.

«Ils faisaient partie du groupe de personnes qui avaient été privées de liberté dans le territoire de l’État de San Luis Potosi», a précisé le ministère, sur sa page Facebook. Six hommes appelant au secours ont été retrouvés dans un premier temps, puis trois autres personnes. «Les personnes étrangères secourues ont de 18 à 35 ans et viennent du Venezuela et du Honduras», ajoute le ministère.