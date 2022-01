Zurich : Enlèvement ou «fête entre amis»? Au tribunal de trancher

Cinq Tamouls sont accusés d’avoir torturé un compatriote qui aurait fauté avec l’ex d’un membre influent de la communauté. Devant le juge, ils présentent les faits tout autrement.

Les prévenus, des Tamouls âgés de 25 à 29 ans, sont accusés d’avoir enlevé un compatriote en octobre 2019, de l’avoir battu et d’avoir utilisé des méthodes que l’on peut tout à fait qualifier de torture. Une relation sexuelle entre l’ex d’un membre influent de la communauté et la victime serait à l’origine de cette expédition punitive.

Des sévices

Puis, ils ont pris la route pour rallier une place de grillade près du téléphérique du Stanserhorn (NW). Le «maître» y serait alors apparu, ainsi que six autres hommes. Assise sur une pierre, la victime aurait été frappée à plusieurs reprises dans le dos avec des battes de cricket et aurait reçu des coups de poing au visage. Des coups de pied auraient également été distribués. Selon l’accusation, l’homme aurait dû faire des génuflexions, danser et chanter. Il aurait également dû sucer l’orteil du «maître», avant d’être conduit dans une cabane en bois adjacente où il aurait dû se déshabiller. Il y aurait été filmé avec un téléphone portable et frappé avec une batte de cricket sur ses parties génitales. Le «maître» lui aurait ensuite demandé d’avouer qu’il avait couché avec son ex-partenaire. Le supplice se serait terminé à 4h du matin, à Wollerau (SZ).