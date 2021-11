Jura – Enlèvement, vol d’or et fuite avec blessé: un brigandage hors du commun

Collaborateurs frappés au domicile

Le début des années 2010 a été difficile pour les entreprises horlogères neuchâteloises et jurassiennes au niveau de la criminalité , impliquant de très près les travailleurs et leur famille . En 2011, c’est une société de recyclage de métaux précieux qui était la cible d’une prise d’otage de ses travailleurs durant plusieurs heures. Entre la fin 2011 et l’année 2012, à trois reprises, le même scénario s’était reproduit dans trois entreprises différentes: la conjointe du directeur était retenue en otage pour faire pression sur ce dernier. Dans un cas, l’épouse était restée séquestrée pendant plusieurs heures, le temps que le patron rentre du travail, et soit forcé d’y retourner pour ouvrir les coffres. Une vague d’attaques avait égalemen t t ouché en 2013 la PME Joseph Erar d, touchée trois fois en un an par des séquestrations d’employés.