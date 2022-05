Suisse : Enlever le haut pour se baigner redevient un sujet politique

Une élue alémanique songe à une réglementation pour la pratique du topless en Suisse. Actuellement, ce sont les communes qui édictent les règles qui varient de piscine en piscine.

En Suisse, se baigner seins nus, que ce soit à l’intérieur ou en plein air, est soumis à des règlements et des usages qui varient grosso modo de piscine en piscine, car ce sont les communes et les établissements qui sont compétents en la matière.

Rien dans le Code pénal

Exemple dans le canton de Genève: l’autorisation de la pratique a été généralisée pour les baignades dans le Léman et dans le Rhône, mais pas dans les piscines. Tamara Funiciello affirme qu’une réglementation au niveau suisse «est absolument nécessaire», autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. «Les femmes devraient pouvoir se promener, se baigner et s’habiller comme elles le souhaitent. Il est problématique que la poitrine féminine soit jusqu’à présent sexualisée à ce point», fait-elle savoir.

Martin Enz, directeur de l’association alémanique des piscines couvertes et de plein air (VHF) ne voit aucune nécessité d’agir. «Si une personne fait discrètement tomber le haut de son bikini sur la pelouse et ne s’exhibe pas, c’est accepté dans la plupart des piscines de plein air», explique-t-il.

Göttingen, une sanction «excessive»

Christian Barascud, président de l’Association des piscines romandes et tessinoises, abonde. Selon lui, «le dispositif que nous avons aujourd’hui est suffisant pour prendre toutes les mesures nécessaires, qu’elles soient plus contraignantes ou plus souples. Une réglementation au niveau fédéral serait excessive.» Il constate que la pratique du topless a, de plus, perdu du terrain par rapport aux années 1980-1990. «Ce n’est pas la tendance, mais elle pourrait revenir.» Concernant le bannissement qui a mis le feu aux poudres à Göttingen, Christian Barascud pense qu’une telle sanction ne serait pas prise en Suisse. «C’est disproportionné», conclut-il.