Genève: Enlever les munitions au fond du lac coûterait «entre un et deux milliards»

La facture pour débarrasser les munitions immergées dans la partie genevoise du lac Léman pourrait être salée, si cela devait s’avérer nécessaire. «Les coûts en termes de sécurité, de transport et d’élimination se chiffrent, en l’état des connaissances, entre 1 et 2 milliards de francs», a indiqué le Conseil d’État dans une récente réponse à une question écrite du député Vert’libéral, Boris Calame. Celui-ci s’interrogeait sur l’avancée du dossier. À terme, un inventaire complet de cet armement, ainsi que des analyses environnementales et sécuritaires doivent être réalisés.

Pour ce faire, des études sur des zones de test ont été menées, ainsi qu’un scanning «large» du Petit-Lac. Après une première inspection «rassurante» sur 1,5 km2 entre fin 2021 et le printemps 2022 , deux autres secteurs, aux caractéristiques différentes (l’un à grande profondeur et l’autre à sédimentation plus importante), ont fait l’objet d’investigations, entre octobre et mars derniers.

Plus de 700 points suspects

Si les résultats pour ces deux endroits sont encore en cours d’analyse et devraient être disponibles «en mai et juin», plus de 3000 signaux magnétiques ont été repérés dans les trois zones de test, qui représentent 20% du Petit-Lac. Soixante d’entre eux ont été vérifiés et correspondent à des éléments de munitions, et plus de 700, encore en cours d’examen, «ont une forte probabilité» d’en être, rapporte l’Exécutif. Les munitions observées et remontées «ne présentent pas de risque» d’explosion. Pour l’eau potable, les analyses réalisées par plusieurs laboratoires «sont conformes et ne présentent aucune trace d’explosifs». Concernant les eaux du Léman et les moules, «les premiers résultats n’ont pas montré de dépassement des valeurs de référence».