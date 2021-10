Etats-Unis – Enorme amende pour un milliardaire russe coupable de fraude fiscale

États-Unis : Énorme amende pour un milliardaire russe coupable de fraude fiscale

Oleg Tinkov, le créateur de la banque en ligne Tinkoff, a payé plus de 500 millions de dollars d’amende à la justice américaine pour fraude fiscale.

Le milliardaire russe Oleg Tinkov, fondateur de la banque en ligne Tinkoff, a payé plus de 500 millions de dollars après avoir été reconnu coupable de fraude fiscale aux États-Unis, a annoncé vendredi le ministère américain de la Justice. Oleg Tinkov, qui avait plaidé coupable le 1er octobre, a été condamné à un an de liberté surveillée et a payé 508’936’184 dollars, une somme qui englobe les impôts et leurs intérêts, des pénalités et une amende forfaitaire.