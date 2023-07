Football: Énorme bagarre générale en Amérique du Sud

Twitter / @TyCSports

La scène est surréaliste. Cette semaine, au coup de sifflet final de la rencontre de poules de la Copa Sudamericana entre le club péruvien d’Universitario et le club argentin du Gimnasia La Plata (1-0), une immense bagarre générale a éclaté, provoquant quelques minutes de confusion au milieu du terrain et impliquant des joueurs des deux équipes, des membres du staff et même des stadiers chargés de faire régner l’ordre.