Basketball - Énorme buzz autour d’une basketteuse de 2m23 et âgée de 14 ans

42 points, 25 rebonds et 6 blocs... La jeune Zhang Ziyu est devenue un phénomène sur les réseaux sociaux, après sa performance majuscule lors d'une compétition disputée à Jingzhou et au terme de laquelle son équipe l'a emporté. Du haut de ses 2m29, elle a tout de suite été comparée à Yao Ming, la star chinoise qui était devenue dominante en NBA chez les messieurs.

Zhang est née dans une famille de basketteurs, ses deux parents ayant joué au niveau professionnel. Sa maman, Yu Ying, a même fait partie de l'équipe nationale. Leur fille, elle, a très vite vu les autres de haut. Elle mesurait déjà 1m58 à 6 ans et culminait à 2m10 quand elle a fêté ses 12 printemps!

La jeune fille de la province du Shandong Province, dans l'est du pays, va commencer à attiser les convoitises, après que la vidéo de ses exploits récents a été vue par plus de trois millions de personnes sur Twitter en un peu plus de 24 heures.