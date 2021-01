Cette énorme coulée de neige vient illustrer la menace qui plane sur une grande partie du pays. Les grandes quantités de neige fraîche qui sont tombées ces derniers jours ont considérablement augmenté le danger d’avalanches dans le Valais et en Suisse centrale. Ainsi, le danger de niveau 4 (fort) a été annoncé jeudi 28 janvier, notamment dans les régions d’Aigle-Leysin (VD), de Conthey-Fully (VS), de Gstaad (BE), de Martigny-du Val de Bagnes -Verbier (VS), de Montana (VS), de Monthey-Val d'Illiez (VS), du Pays d'Enhaut (VD), du Val d'Anniviers (VS) et du Val d'Hérens (VS).