Football - Énorme, la Suisse obtient son billet pour le Qatar

La Suisse ira au Qatar dans une année. L’équipe nationale a validé son ticket pour la Coupe du monde 2022, grâce à sa victoire 4-0 contre la Bulgarie lundi à Lucerne. Cela ressemble à une évidence, puisqu’elle n’a plus loupé un grand tournoi depuis son échec dans les qualifications de l’Euro 2012. Mais la performance reste authentique: la Suisse remporte son groupe, au nez et à la barbe du champion d’Europe italien. Parce qu’elle a su mettre les buts attendus.

Murat Yakin avait annoncé qu’il aurait une oreille sur ce qui se passait à Belfast. Et à 0-0 à la mi-temps à Lucerne comme entre l’Irlande du Nord et l’Italie, il n’y avait plus à se poser de questions: la Suisse devait inscrire une déferlante de buts, histoire de se protéger d’un éventuel but italien qui tomberait. Il n’est jamais venu.