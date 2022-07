Réseaux sociaux: énorme panne de Twitter aux Etats-Unis et en Europe

Réseaux sociaux : Énorme panne de Twitter aux États-Unis et en Europe

L’étendue de la panne n’était pas immédiatement connue et la plateforme n’avait pas répondu à une sollicitation de l’AFP. Mais des internautes aux Etats-Unis, en France, en Irak et en Libye, ont rapporté ne plus pouvoir accéder à la plateforme.