Suisse : Beau succès de l’opération de soutien aux clubs de sport amateur

L’opération Migros «Support your sport» en faveur des clubs de sport amateur s’est achevée ce lundi sur un bilan réjouissant. Le géant jaune a doublé du coup le montant du fonds qui passera de 3 millions à 6 millions de francs.

Toutes sortes de disciplines sportives y étaient représentées dans l’opération de soutien. Migros

Coup de sifflet final ce lundi de la grande opération de soutien Migros «Support your sport». Et elle s’achève sur un bilan est plus que réjouissant: près de 9000 clubs de sport amateur de toute la Suisse ont participé à cette opération et collecté des «bons club» pendant deux mois. Les supporters ont jusqu’au lundi 19 avril pour attribuer à leur club préféré les bons collectés, annonce le grand distributeur dans un communiqué lundi.

Pour rappel, l’opération avait débuté le 2 février dernier. Les clients du géant orange pouvaient soutenir des clubs de sport via leurs achats. Pour chaque 20 francs dépensés, le client recevait un «bon club» qu’il pouvait ensuite attribuer en ligne à un club de sport à l’aide d’un code imprimé unique. Plus un club se voyait attribuer de bons pendant la durée de l’opération, plus sa part augmente dans le fonds alloué par Migros. Toutes sortes de disciplines y étaient représentées, notamment le rugby, la natation ou encore le tir à la corde.

7900 dons directs

Les clubs et leurs supporters ont fait preuve d’un engagement impressionnant dans le but de collecter un maximum de bons club, souligne le géant orange qui indique encore que 7900 dons directs ont été enregistrés en faveur de différents clubs.

Au regard de l’énorme succès rencontré et en signe de solidarité, Migros a décidé de doubler le montant du fonds de soutien, qui passera ainsi de trois millions à six millions de francs. La répartition du montant se fera donc selon le nombre de bons collectés par les clubs.

Selon le classement publié en ligne, les clubs alémaniques se taillent la part du lion. Dans le groupe des clubs de plus de 300 membres, il faut aller au rang 35 pour trouver le premier club romand, en l’occurrence le ski club de Bagnes (VS). Morges Natation est ensuite 51e tandis que Lausanne natation est 65e. Dans le groupe des clubs de 100 à 300 personnes, on trouve le FC Besa de Bienne au 4e rang, tandis que le Kyokushin Karaté Club Genève est pour l’instant 7e tandis que le SHC Ajoie est 14e.