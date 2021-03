«Terrorisme intellectuel»

Plusieurs responsables de la droite et de l’extrême droite se sont émus dimanche des accusations d’islamophobie contre deux professeurs de Sciences Po Grenoble, qualifiées de «terrorisme intellectuel» par Valérie Pécresse, candidate potentielle de la droite pour 2022. «Quand on jette en pâture des enseignants et qu’on les accuse sans aucune preuve, en leur mettant quasiment une cible dans leur dos, je considère que c’est du terrorisme intellectuel», a fustigé Mme Pécresse (ex-LR, Libres!), présidente de la région Ile-de-France, sur BFMTV. La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a dénoncé «une affaire sordide» qui démontre, selon elle, «toute la réalité d’un islamogauchisme répugnant, sectaire et sans limite».