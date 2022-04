Football : Enquête après des menaces visant Harry Maguire

Le défenseur anglais de Manchester United a reçu une menace sérieuse concernant une bombe à son domicile. La police est sur le coup.

La sécurité de sa famille

«La sécurité de sa famille et de ses proches et la priorité numéro un de Harry», qui vit avec sa fiancée et deux enfants, a souligné son porte-parole. «Il va continuer à se préparer normalement pour le match de ce week-end et il ne fera aucun autre commentaire pour l’heure.»