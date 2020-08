Mexique

Enquête après la castration d’un ours pourtant affectueux

L’ours qui avait reniflé une randonneuse dans un parc écologique mexicain a été capturé et castré. Il n’était pourtant pas agressif.

Les autorités mexicaines ont annoncé l’ouverture d’une enquête sur la castration d’un ours noir capturé après s’être approché de très près de promeneuses dans un parc écologique de l’État de Nuevo Leon (nord) au point que l’une d’entre elles a réussi à prendre un selfie avec l’animal.

Cet ours noir, espèce la plus commune en Amérique du Nord et jusqu’au nord du Mexique, est apparu récemment dans une vidéo en train de renifler de très près une randonneuse dans un parc de Nuevo Leon. L’animal est si proche que la jeune femme, à peine effrayée, parvient à prendre un selfie avec l’animal. Une autre vidéo le montre auprès d’une autre femme dans un lieu tout proche. Dans les deux cas, l’ours ne s’est pas montré agressif.