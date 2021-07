Football : Enquête après le chaos à la finale de l’Euro à Wembley

Des milliers de fans avaient pénétré dans le stade sans billet et des violences avaient éclaté pendant et après le match. Cela pourrait coûter cher à l’Angleterre.

Dans les tribunes et les couloirs pendant le match, des supporters munis d’un billet ont échangé des coups avec ceux qui étaient entrés par effraction, selon des images relayées sur les réseaux sociaux.

Des bagarres entre fans anglais autorisés et d’autres sans billet avaient éclaté à Wembley.

200 000 personnes à l’extérieur

On estime que 200’000 personnes se trouvaient à l’extérieur de Wembley, enceinte qui avait une capacité de 67’500 personnes pour la finale. Des scènes d’ivresse et de violence ont entaché l’événement.

Lundi, les responsables de la FA ont déclaré qu’ils avaient informé le Département du numérique, de la culture, des médias et du sport (DCMS) de l’enquête au cours du week-end et ont promis d’identifier les responsables des «scènes honteuses» observées avant et pendant le match.