Nyon (VD) : Enquête au sein de l’administration communale

Des tensions et des conflits ont poussé la municipalité à demander un audit à un ancien juge cantonal. Il n’aurait mis en évidence «aucun acte pénalement répréhensible», selon le syndic, Daniel Rossellat.

Un ancien juge cantonal a été chargé de faire la lumière sur des tensions et conflits au sein de l’administration communale de Nyon (VD). Et la Municipalité vient de prendre connaissance des conclusions de cette enquête, rapporte «24 heures» . À qui le syndic a affirmé qu’aucun acte pénalement répréhensible n’aurait été relevé. Ce qui n’empêche pas Daniel Rossellat de parler d’éventuelles «mesures ou sanctions», en fonction de l’analyse des éléments en sa possession, qui va se poursuivre ces prochaines semaines.

Selon les éléments et témoignages recueillis par le quotidien vaudois, c’est principalement au sein du service de l’administration générale, qui a entres autres responsabilités celle de faire le lien entre les différents services, que des dysfonctionnements auraient été relevés. Et son responsable, en l’occurrence le Secrétaire municipal, est actuellement en arrêt maladie. Egratigné par les critiques, il a évoqué des «propos délirants et calomnieux» avant d’expliquer à «24 heures» qu’il espérait que l’enquête allait «mettre fin à une période très difficile». Dans «La Côte», Daniel Rossellat a indiqué que le rapport de l’ancien juge était «costaud» et qu’il faudrait plusieurs séances à la municipalité pour analyser son contenu.