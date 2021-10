Accident du métro de Mexico – Enquête close, série d'inculpations à venir

Mexique : L’enquête sur l’accident du métro de Mexico est terminée

La procureure Ernestina Godoy a rendu son rapport concernant l’accident du métro de Mexico, qui a fait 26 morts en mai. Des inculpations sont à venir.

Le parquet de Mexico a clos son enquête et annoncé jeudi qu’il allait inculper des personnes et entreprises impliquées dans l’effondrement d’une section d’une ligne du métro qui a fait 26 morts en mai dernier.

«Le bureau du procureur a les éléments pour inculper une série de personnes et d’entreprises qui étaient responsables, et faire en sorte que les causes de l’effondrement ne se reproduisent pas», a déclaré la procureure Ernestina Godoy, dans son rapport final sur l’accident qui a également fait quelque 80 blessés.