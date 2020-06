Zurich

Enquête contre trois chefs de clinique un peu trop gourmands

Des cadres de l’hôpital universitaire sont dans le collimateur de la justice, soupçonnés d’avoir servi leurs intérêts privés et commis des irrégularités pour y parvenir. Tous trois ont démissionné ou sont sur la touche.

Le directeur de la clinique de chirurgie orale et maxillo-faciale de l'hôpital universitaire de Zurich (USZ) a donné sa démission. Soupçonné d'avoir systématiquement orienté des patients vers son cabinet privé, il fait actuellement l'objet d'une enquête préliminaire du Ministère public zurichois. Martin Rücker, qui était en place depuis six ans, quittera l'hôpital universitaire à la fin de l'année à sa demande, a indiqué jeudi l'USZ. La direction et le conseil de l'USZ «regrettent» cette décision.