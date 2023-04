Etats-Unis: Enquête de Credit Suisse sur des comptes nazis mise en doute

«Les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve pour soutenir les allégations du Centre Simon Wiesenthal selon lesquelles de nombreux individus sur une liste de 12’000 personnes en Argentine avaient eu des comptes au Schweizerische Kreditanstalt (SKA), la banque qui a précédé Credit Suisse, pendant la période nazie», peut-on lire dans le communiqué. L’enquête n’a pas non plus trouvé de preuves selon lesquelles huit comptes, fermés depuis longtemps, auraient contenu des actifs de victimes de l’Holocauste, toujours selon le communiqué.

Commission spéciale pas convaincue

Mais une commission spéciale du Sénat américain accuse la banque d’avoir «limité le champ des recherches internes» et «laissé des angles morts» dans son enquête. De plus, les travaux étaient initialement supervisés par un médiateur indépendant mais Credit Suisse a «de manière inexpliquée» mis un terme à sa collaboration avec lui en cours d’enquête, fustige cette commission. «Lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des questions de nazisme, la droiture de la Justice impose de ne négliger aucun détail», a déclaré le sénateur Chuck Grassley, cité dans le communiqué de cette commission sénatoriale paru mardi, jugeant que la banque «a échoué» sur ce point. Il lui reproche d’avoir opté pour une approche «rigide et étroite» dans son champ d’investigation et d’avoir «refusé de poursuivre de nouvelles pistes» mises au jour en cours d’enquête.