Venezuela : Enquête de la CPI: «une porte» vers «la justice», selon les proches

Mercredi, le procureur de la CPI Karim Khan a annoncé l’ouverture d’une enquête. Les parents de Juan Pablo Pernalete, un jeune tué lors des manifestations de 2017, se félicitent.

«Il faut qu’on continue à donner de la voix», ont affirmé à l’AFP José Gregorio et Elvira, les parents de Juan Pablo, décédé à 20 ans, après avoir reçu une tir de grenade lacrymogène dans le torse. «On a des sentiments contradictoires. D’un côté il y a une satisfaction pour le travail réalisé en dénonçant les violations des droits de l’homme mais de l’autre, il y a un vide. On pleure beaucoup. L’assassinat de notre fils et d’autres jeunes n’auraient jamais du se produire», dit Elvira.