Origine du coronavirus : Enquête en Chine: l’OMS n’a toujours pas tous les visas

Une équipe de chercheurs de l’Organisation mondiale de la santé doit se rendre à Wuhan pour enquêter sur l’origine du Covid-19 mais les autorisations de visas prennent plus de temps que prévu.

«Je suis très déçu de cette nouvelle, étant donné que deux membres avaient déjà commencé leur voyage et d’autres n’ont pas pu voyager à la dernière minute», a-t-il ajouté.

«Problème logistique et démocratique»

À ses côtés, le responsable des situations d’urgence sanitaire à l’OMS, Michael Ryan, a dit espérer qu’il s’agisse «simplement d’un problème logistique et bureaucratique que nous pouvons résoudre rapidement». Il a expliqué que l’un des deux experts avait dû rebrousser chemin tandis que l’autre attendait dans un pays tiers.

«La pandémie dans le monde est encore très grave, et la Chine fait tout son possible pour la prévenir et la maîtriser», a affirmé mercredi devant la presse une porte-parole du Ministère des affaires étrangères, Hua Chunying. Il ne s’agit «pas seulement d’une question de visa», a-t-elle assuré.