Suisse : Enquête fédérale concernant des lettres d’insultes anonymes

Plusieurs personnalités seraient dans le viseur d’un ou de plusieurs individus qui envoient des missives injurieuses. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une instruction.

Or, selon Blick.ch, le Ministère public de la Confédération (MPC) enquête sur différents courriers anonymes contenant des menaces et des injures, envoyées à des personnalités publiques. L’instruction étant toujours en cours, le MPC n’a pas donné de détails sur les personnes visées par ces lettres, mais il a indiqué qu’il s’était emparé du dossier en mai dernier. Or, comme «20 minutes» l’avait relaté, c’est à cette époque que plusieurs politiciens avaient reçu des menaces et des insultes, lors de la campagne houleuse précédant la votation fédérale sur les initiatives antipesticides. La conseillère aux États neuchâteloise Céline Vara avait notamment été placée sous protection policière. La pandémie semble par ailleurs avoir ouvert la porte aux agressions verbales, notamment sur les réseaux sociaux, visant des politiciens suisses. La hausse des cas recensée par la RTS laisse songeur: Fedpol n’a été alertée que 5 fois en 2019, contre 1200 l’an dernier.