Etats-Unis: Enquête fédérale ouverte sur la police de l’Etat de Louisiane

États-Unis : Enquête fédérale ouverte sur la police de l’État de Louisiane

C’est la première fois en plus de vingt ans aux États-Unis qu’une telle procédure concerne les forces de police d’un État.

Il s’agit d’un automobiliste noir de 49 ans, Ronald Greene, dont la mort en 2019 avait d’abord été présentée comme la conséquence d’un accident survenu après une course poursuite. Trois ans plus tard, la diffusion d’une vidéo de son arrestation par six agents blancs a montré qu’il avait été battu, immobilisé avec un pistolet à impulsion électrique et avec une prise d’étranglement, puis traîné sur le sol.