Formule 1: Enquête lancée après l’envahissement de la piste en fin de course

Auparavant, des médias avaient relayé des images de la foule se faufilant à travers les barrières de sécurité et escaladant les palissades à quelques mètres seulement de bolides encore en marche, à la fin d’une course chaotique remportée par le champion du monde en titre, Max Verstappen (Red Bull), en présence de quelque 131’000 spectateurs. Certains ont pu atteindre la Haas de l’Allemand Nico Hülkenberg, arrêtée à la sortie du deuxième virage après avoir terminé septième du GP.

«Les mesures de sécurité et les protocoles qui devaient être mis en place pour l’événement n’ont pas été appliqués, ce qui a créé un environnement dangereux pour les spectateurs, les pilotes et les responsables de la course», a réagi la FIA. «Les spectateurs sont autorisés à entrer sur la piste après la fin de la course et après le passage de la voiture de sécurité», a pour sa part rappelé le directeur du Grand Prix d’Australie. «Les spectateurs ont brisé l’une des barrières, nous ne savons pas encore comment», a-t-il ajouté.