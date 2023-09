Enquête: Les Suisses sont très méfiants face au monde politique

Des doutes chez les sympathisants de tous les partis

Quelle que soit leur couleur politique, les Suisses craignent que le populisme ne rende plus difficile voire impossible la recherche de solutions et de compromis aux problèmes de la société. L’électorat de l’UDC (70%) et du centre (64%) est particulièrement inquiet à ce sujet, selon l’enquête. Les électeurs des Verts, du PS et de l’UDC considèrent eux que les lobbyistes, les riches et l’économie exercent une influence particulièrement importante sur la démocratie. «Dans tous les partis, la plupart des personnes doutent que la démocratie soit encore en mesure de produire des solutions adéquates», résume Che Wagner, directeur du programme «Participation» chez Pro Futuris et coauteur de l’Observatoire. «Au vu des grands défis que notre société est appelée à relever, cette vision pessimiste de la population doit nous faire réfléchir.»