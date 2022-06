France : Enquête ouverte à l’encontre du ministre Abad pour tentative de viol

Le Parquet de Paris a lancé des investigations mardi après la plainte d’une femme visant le ministre français des Solidarités Damien Abad.

«Il ne voit pas de qui il s’agit»

«Il ne voit pas de qui il s’agit», a déclaré mardi sur BFMTV son avocat Me Benoît Chabert. «Les faits qui sont évoqués dans un article de presse sont faux et il les conteste de manière ferme», a-t-il souligné, affirmant que son client était «totalement innocent». Sollicité mercredi par l’AFP, Me Chabert n’a pas souhaité s’exprimer.