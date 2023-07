Mort de Nahel: Enquête ouverte après des menaces de mort visant le policier

L’ONU demande à la France d’interdire le profilage racial

Un comité de l’ONU a demandé vendredi à la France de veiller à ce que l’enquête sur la mort de Nahel soit «approfondie et impartiale», et appelé à interdire le profilage racial.

Dans cette déclaration, les 18 experts indépendants déplorent aussi «le pillage et la destruction de biens privés et publics ainsi que les informations faisant état d’arrestations et de détentions massives de manifestants». Ils demandent à Paris «de veiller rapidement à ce que l’enquête sur les circonstances» qui ont conduit à sa mort «soit approfondie et impartiale, de poursuivre les auteurs présumés et, s’ils sont reconnus coupables, de les sanctionner d’une manière qui soit à la mesure de la gravité du crime».