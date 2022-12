Grenoble (F) : Enquête ouverte après la disparition «inquiétante» d’un étudiant américain

Étudiant à l’Université de Grenoble, Ken DeLand a disparu depuis deux semaines. Il a été vu pour la dernière fois à Montélimar. La police française et sa famille ne cachent pas leur inquiétude.

Le jeune Américain n’a plus donné signe de vie à ses proches depuis le 27 novembre.

Plusieurs médias américains affirment que Ken DeLand, qui étudiait le français à l’Université de Grenoble-Alpes, n’a plus donné signe de vie à ses proches depuis le 27 novembre, via WhatsApp. Selon le Parquet, l’étudiant «semble avoir quitté Grenoble volontairement». Il aurait indiqué à plusieurs personnes être arrivé en France insuffisamment préparé et avoir des difficultés pour se faire des amis.