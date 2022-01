Swisstransplant : Enquête ouverte contre le Registre national du don d’organes

D’après une émission de la SRF, il serait possible d’inscrire n’importe qui comme donneur d’organes à son insu. Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a réagi.

Le préposé fédéral à la protection des données et de la transparence, Adrian Lobsiger, a annoncé ce mardi avoir ouvert le 13 janvier dernier une enquête contre le Registre national du don d’organes de Swisstransplant. Comme expliqué par le biais d’un communiqué , «il a été rendu attentif par les responsables de l’émission de la SRF « Kassensturz » au fait que le registre présentait des lacunes en matière de sécurité et de protection des données».

Les constatations de nos confères alémaniques s’appuient sur le rapport d’une société privée, la ZFT.COMPAGNY, et montrent qu’il est manifestement possible d’inscrire n’importe quelle personne dans le registre, et cela même sans son consentement. Autrement dit, n’importe qui peut faire d’une tierce personne un donneur d’organes à son insu.